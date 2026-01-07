Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha parlato delle possibili dimissioni di Gasperini e Sarri. "Le operazioni che vuole Gasperini sono complicate, ma i rapporti tra Massara e Gasperini sono il tema. Sono un po' tesi da agosto, ci vuole un po' di chiarezza sulle aspettative e gli obiettivi della società. Se chiede giocatori Gasp è perché vuole fare uno step ulteriore. Ha fatto un lavoro eccellente ora".