Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha parlato delle possibili dimissioni di Gasperini e Sarri. "Le operazioni che vuole Gasperini sono complicate, ma i rapporti tra Massara e Gasperini sono il tema. Sono un po' tesi da agosto, ci vuole un po' di chiarezza sulle aspettative e gli obiettivi della società. Se chiede giocatori Gasp è perché vuole fare uno step ulteriore. Ha fatto un lavoro eccellente ora".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Cugini: “Rapporti tra Massara e Gasperini tesi. Sarri? Se non ti fidi di Lotito perché…”
ultimora
Cugini: “Rapporti tra Massara e Gasperini tesi. Sarri? Se non ti fidi di Lotito perché…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha parlato delle possibili dimissioni di Gasperini e Sarri
"Gasp ci spera di arrivare tra le prime quattro. La situazione Lazio è differente, ma è più semplice paradossalmente. Gasp e Massara devono trovare una quadra per il bene della Roma, la Lazio invece più di tanto non può fare. Molto spesso gli allenatori sono un po' costretti a subire certe operazioni di mercato e cercano delle alternative".
"Io non vedo due situazioni vicine a un finale clamoroso. Poi a fine gennaio magari le situazioni potrebbero peggiorare... Se non ti fidi di Lotito perché rinnovi? Perché spera che la situazione si sistemi e che i suoi programmi vengano rispettati. E' onesto da parte di Sarri dire che a giugno si tireranno le somme".
(TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA