«Calata la convinzione dell'Inter post sconfitta in Supercoppa? Non lo so dire. Penso che questa squadra, se prendo esempio alla partita con la Fiorentina, l'Inter con un atteggiamento diverso, con aggressività e più soluzioni è riuscita a vincere dopo aver perso a Firenze. L'Inter deve sempre mantenere un certo livello. Nel cercare di recuperare palla e di prendere iniziativa la Juve ha messo in difficoltà l'Inter che ha provato a gestire come a Leverkusen, specie nel secondo tempo. Nel primo tempo ha giocato bene, nel secondo tempo forse ha ragionato che un punto era ad un punto dal Napoli ed è un po' calata. Taremi non dà la palla a Lautaro? Sono stati bravi i difensori della Juve, quando la dava quella palla, a chi? Non doveva farsi recuperare, ci deve mettere il corpo, lui se l'è fatta portare via», ha aggiunto Bergomi.