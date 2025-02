Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato così il lavoro di Simone Inzaghi in nerazzurro: "Inzaghi bravissimo, è cresciuto tantissimo. Non mi capacito di come non gli vengano riconosciuti i meriti di come gioca questa squadra da 3-4 anni: l'Inter gioca bene. Tutti danno per scontata la rosa profonda, ma quella ce l'hanno tutti: c'è chi lascia fuori giocatori in Champions. L'ha fatta crescere lui!