Ho visto segnali di crescita dal punto di vista fisico di Mkhitaryan, che ieri è stato per distacco il migliore in campo.

Che Atalanta con l'Inter? Per Gasperini battere Inzaghi è quasi un tabù, penso farà la stessa gara di Torino. L'Atalanta sarà attenta nelle rotazioni avversarie, come domenica con la Juve. L'Inter credo farà la solita gara da dietro con costruzione da dietro, ricerca degli spazi e tutto. Ma per me l'Atalanta sarà più prudente del passato. Ieri col Feyenoord ho visto sia Mkhitaryan che Calha in crescita, il confronto a centrocampo sarà molto bello con De Roon ed Ederson”, ha detto Bergomi.