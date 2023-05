Bergomi: “Inter sempre col 3-5-2? Inzaghi non ha alternative. Col Milan…”

Le parole dell'ex capitano nerazzurro sulla stracittadina in programma tra poche ore con in palio l'ipoteca per la finale di Champions League

"Io mi aspetto una bella partita, vedo due squadre con caratteristiche diverse, ma che quando si affrontano danno vita a grandi partite". Beppe Bergomi vede così il derby di Milano che varrà l'accesso alla finale di Champions League: "Certo, l'emotività e la tensione si faranno sentire: la posta in palio è importante. Però tendenzialmente negli ultimi tempi ho sempre visto dei bei derby. Inter e Milan si affrontano a viso aperto, l'unica partita un po' così così è stata quella nel girone di ritorno in campionato, ma perché il Milan era in un momento di difficoltà e ha pensato solamente alla fase difensiva".

Quanto sono cambiate le due squadre dalla Supercoppa?

"Il Milan è un'altra squadra, ma per me rimane incomprensibile quel mese lì che ha vissuto. La squadra è andata in crisi, poi l'ha assorbita bene cambiando il modulo per tornare infine a giocare il solito calcio. Il Milan è una squadra molto europea, di strappo, ed è cresciuta molto rispetto all'anno scorso. L'Inter ha caratteristiche diverse, magari è un po' più vecchia mediamente, ma nelle partite importanti questi ragazzi si concentrano e tirano fuori la prestazione. Sono cresciute entrambe, rispetto a quella partita".

Leao probabilmente sarà out all'andata, ma in generale il Milan ha più giocatori che saltano l'uomo. Sarà un tema?

"Sono due squadre costruite così. Certo, se devo pensare al calcio europeo, a quello che è oggi, il Milan ha più accelerazioni e cambi di ritmo. Può anche fare una partita difensiva e ripartire, può fare due partite diverse, può aggredire o aspettare. L'Inter invece tendenzialmente deve sempre fare la partita".

Anche a livello di modulo il Milan sembra sapere variare più dell'Inter.

"Non ha alternative. Io ci ho pensato tante volte e non me la prendo mai con Inzaghi: con gli uomini che ha, può fare solo quel sistema lì. Non ha un trequartista da uno contro uno, non ha due mediani tipo Krunic o Tonali, di recupero: ha giocatori più tecnici. È una squadra che difficilmente può cambiare".