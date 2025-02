Poi in fase difensiva l'assenza di Francesco Acerbi non ha permesso determinate rotazioni non tanto per Stefan de Vrij quanto per Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Quella è la zona di campo che l'Inter sfrutta maggiormente, ma quei due ragazzi hanno giocato tanto e sappiamo che spendono molto, tanto è vero che spesso al 60esimo vengono cambiati dall’allenatore”, ha spiegato.