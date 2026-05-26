L'ex difensore e capitano dell'Inter si è soffermato su alcuni protagonisti della stagione nerazzurra, e dà un suggerimento

Fabio Alampi Redattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 19:46)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, dagli studi di Sky Sport si è soffermato su alcuni protagonisti della stagione nerazzurra: "Lautaro prende visione per poi andare a pressare, per chiudere una linea di passaggio e per indirizzare il gioco. Avere un attaccante che fa quel tipo di lavoro permette alla squadra di salire, perchè sono gli attaccanti che fanno partire la pressione, e di conseguenza i compagni scalano in avanti. Lui è micidiale nel pressare e nel recuperare palla".

"Dimarco? Ha ragione quando parla dei compagni riguardo i suoi assist. Avere gente che si smarca, che attaccano, che non rimangono fermi, che dettano il passaggio... Poi lui il primo controllo non lo sbaglia, e poi te la mette sul movimento. Quando giocavo io avevo Andy Brehme a sinistra, il nostro regista: Dimarco è stato veramente fondamentale, quando hai in squadra uno che fa 18 assist e 7 gol sei destinato a rimanere in alto in classifica".

"Si è parlato tanto di Nico Paz all'Inter: se tu vuoi cambiare il 3-5-2, Nico Paz è perfetto perchè è un 10 che può fare la mezz'ala, perchè ti va a recuperare palla, perchè ti dà la palla filtrante, perchè ha dribbling, perchè non rimane fermo. Se non hai certi numeri, Fabregas non ti fa giocare. Complimenti a Fabregas, ma complimenti a questo ragazzo che ha fatto una stagione incredibile".