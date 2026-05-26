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fcinter1908 ultimora Biasin: “Futuro Nico Paz? Una cosa è sicura. E a me non sorprenderebbe se…”
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Biasin: “Futuro Nico Paz? Una cosa è sicura. E a me non sorprenderebbe se…”
Fabrizio Biasin ha risposto ad una domanda sul futuro di Nico Paz, sogno dell'Inter e con l'incrocio tra Como e Real Madrid
Intervenuto al podcast Cose Scomode su Aura Sport, Fabrizio Biasin ha parlato così del futuro di Nico Paz, uno dei sogni nel cassetto dell'Inter ma il cui destino sembra essere diviso tra Como e Real Madrid:
"Nico Paz può restare al Como? A me non sorprenderebbe se rimanesse un'altra stagione al Como. Ovviamente dipende tutto dal Real Madrid e dal prossimo allenatore del Real Madrid.
Sicuramente un tentativo il Como lo fa e non è un tentativo campato per aria perché hanno i mezzi per convincerlo, sia economicamente sia per l'idea di un esordio in Europa con il tecnico che lo ha cresciuto non è impensabile. Diciamo che è più probabile che resti al Real Madrid però una possibilità per il Como c'è"
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