Fabrizio Biasin ha risposto ad una domanda sul futuro di Nico Paz, sogno dell'Inter e con l'incrocio tra Como e Real Madrid

Sicuramente un tentativo il Como lo fa e non è un tentativo campato per aria perché hanno i mezzi per convincerlo, sia economicamente sia per l'idea di un esordio in Europa con il tecnico che lo ha cresciuto non è impensabile. Diciamo che è più probabile che resti al Real Madrid però una possibilità per il Como c'è"