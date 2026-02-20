FC Inter 1908
Bergomi: “Ieri ho fatto la telecronaca del Club Brugge, la mia lente su Stankovic: si vede che è…”

Il pensiero di Beppe Bergomi su Aleksander Stankovic, grande protagonista con il Club Brugge in questa stagione
Alessandro Cosattini 

Il pensiero di Beppe Bergomi su Aleksander Stankovic, grande protagonista con il Club Brugge in questa stagione. Ecco le parole dell'ex difensore sul figlio d'arte a Sky Sport:

Ho fatto la telecronaca di Club Brugge-Atletico Madrid, la mia lente era su Stankovic. Da riportare in Italia? Ieri ha giocato alla Sucic per dire, bello, non sbaglia mai tecnicamente ma non ha fatto accelerazioni per dire. Nel campionato belga è il numero uno per accelerazioni, per tiro da fuori…

Si vede che c’è il ragazzo, ieri è stato diligente, non ha mai sbagliato un pallone. Inizia nell’Accademia Inter lui, dove alleno io, ha carattere, ha personalità. L’Inter ha la recompra sia quest’anno che nel 2027 e dovrà decidere cosa fare”.

