“Ho fatto la telecronaca di Club Brugge-Atletico Madrid, la mia lente era su Stankovic. Da riportare in Italia? Ieri ha giocato alla Sucic per dire, bello, non sbaglia mai tecnicamente ma non ha fatto accelerazioni per dire. Nel campionato belga è il numero uno per accelerazioni, per tiro da fuori…

Si vede che c’è il ragazzo, ieri è stato diligente, non ha mai sbagliato un pallone. Inizia nell’Accademia Inter lui, dove alleno io, ha carattere, ha personalità. L’Inter ha la recompra sia quest’anno che nel 2027 e dovrà decidere cosa fare”.