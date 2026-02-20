"Il giorno dopo Milan-Como, la rabbia per l’infortunio di Pavlovic, colpito duramente alla tibia sinistra da Van der Brempt, si mischia all’amarezza per la scelta dell’arbitro Mariani di non estrarre neppure il cartellino giallo per il difensore. Anche perché dal campo è sembrato subito evidente che l’intervento del giocatore di Fabregas fosse particolarmente duro e soprattutto pericoloso. A Milanello e in via Aldo Rossi, a mente fredda e dopo aver rivisto l’azione al replay (molti non ne avevano bisogno...), nessuno si spiega perché non ci sia stato un richiamo da parte del Var e, di conseguenza, il cartellino rosso. Non è il primo episodio che nel 2025-26 ha lasciato perplessi i dirigenti rossoneri e per questo ieri è partita una chiamata ai vertici dell’Aia. Non una protesta formale, ma comunque un modo per far capire garbatamente che quello che sta succedendo in termini di decisioni arbitrali non piace", sottolinea la Gazzetta dello Sport.