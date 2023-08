Juve, Lukaku con Vlahovic? Allegri insiste, necessaria questa cessione

Massimiliano Allegri sogna la coppia Dusan Vlahovic-Romelu Lukaku. È necessaria una cessione, sottolinea l’edizione online di La Repubblica. “La Juventus non molla Romelu Lukaku : il centravanti, chiesto con insistenza da Allegri, vuole i bianconeri e lo ha ribadito anche al Chelsea.

I bianconeri, per far posto all’ex Inter, devono però cedere un attaccante e nelle ultime ore l’indiziato principale è diventato Moise Kean, a cui si è interessato il Fulham. I londinesi sono disposti a mettere sul tavolo 30 milioni di euro, la Juve ne chiede 35-40. Se l’attaccante italiano andrà in Premier, Giuntoli cercherà di portare a Torino Lukaku”, si legge.