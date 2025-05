A Sky Calcio Club si discute della corsa scudetto, soffermandosi anche sul Napoli che dopo la 37a giornata è ancora in testa alla classifica dopo il pareggio dell'Inter in casa contro la Lazio. Ecco la discussione in studio tra Faouzi Ghoulam, ex calciatore azzurro, e Beppe Bergomi, ex capitano nerazzurro.