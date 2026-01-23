"L'Inter poteva fare meglio sui calci piazzati dell'Arsenal. Si può sempre prendere gol, ma la palla lenta sul secondo palo si poteva leggere meglio. Si dice che l'Inter abbia una squadra fisica, ma non è così, soprattutto da quando manca Dumfries. Continuo a dirlo da tanti anni: l'Inter non è la più forte, ma è stata più brava. Non è scontato che sia prima in campionato".

"C'è la narrazione delle due squadre, ma tutte le hanno. Poi bisogna vedere la qualità dei giocatori. Secondo me, questa squadra sta andando oltre i propri limiti e bisogna dire bravi a questi ragazzi. I cali nei finali? Lo dicevano anche quando c'era Inzaghi, L'età media è alta. Perciò dico che sono bravi a stare lì dove sono. Non so quante altre squadre sono state in grado di creare così contro l'Arsenal. Martedì poteva anche andare in vantaggio 2-1. La squadra c'è".