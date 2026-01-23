FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bergomi: “Continua a esserci questa narrazione sull’Inter. Ma sono anni che…”

ultimora

Bergomi: “Continua a esserci questa narrazione sull’Inter. Ma sono anni che…”

Bergomi: “Continua a esserci questa narrazione sull’Inter. Ma sono anni che…” - immagine 1
L'Inter contro l'Arsenal ha messo in mostra alcuni difetti di vecchia data. Beppe Bergomi, intervenuto a Sky, ha combattuto una narrazione sui nerazzurri
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter contro l'Arsenal ha messo in mostra alcuni difetti di vecchia data. Beppe Bergomi, intervenuto a Sky, ha combattuto una narrazione che da anni accompagna i nerazzurri:

Bergomi: “Continua a esserci questa narrazione sull’Inter. Ma sono anni che…”- immagine 2
Getty Images

"L'Inter poteva fare meglio sui calci piazzati dell'Arsenal. Si può sempre prendere gol, ma la palla lenta sul secondo palo si poteva leggere meglio. Si dice che l'Inter abbia una squadra fisica, ma non è così, soprattutto da quando manca Dumfries. Continuo a dirlo da tanti anni: l'Inter non è la più forte, ma è stata più brava. Non è scontato che sia prima in campionato".

Bergomi: “Continua a esserci questa narrazione sull’Inter. Ma sono anni che…”- immagine 3
Getty Images

"C'è la narrazione delle due squadre, ma tutte le hanno. Poi bisogna vedere la qualità dei giocatori. Secondo me, questa squadra sta andando oltre i propri limiti e bisogna dire bravi a questi ragazzi. I cali nei finali? Lo dicevano anche quando c'era Inzaghi, L'età media è alta. Perciò dico che sono bravi a stare lì dove sono. Non so quante altre squadre sono state in grado di creare così contro l'Arsenal. Martedì poteva anche andare in vantaggio 2-1. La squadra c'è".

(Fonte: Sky Sport)

Leggi anche
Biasin: “Inzaghi ha portato all’Inter marea di soldi. Solo 18enni non va bene, devono…”
Biasin: “Ritorno Perisic? Non credo alla cosa della Champions. Inter si sta prendendo un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA