"Ci raccontano che il summit sia stato su strategie prossime, future. Per fare un riassunto sulla corsia di destra: Luis Henrique si ritrova a giocare sempre. Rientrerà Darmian, ma ora l'Inter non ha una vera alternativa. Dumfries tornerà tra 15-20-30-40 giorni. La sensazione è che l'Inter abbia certamente bisogno di una pedina. Anche se la comunicazione tende ad abbassare i toni su questa necessità. L'Inter ha provato a prendere Cancelo, giocatore che può giocare titolare dal minuto 1. Via Cancelo il ragionamentp è stato: non prendiamo un giocatore tanto per prenderlo, abbiamo bisogno di un altro Cancelo. Uno che lo prendi e può essere spendibile dalla prima partita.

La scelta è ristrettissima e allora c'è stata questa idea Perisic, un po' strana visto che gioca a sinistra. Fisicamente sta benissimo, ha imparato a fare l'esterno a tutta fascia e andrebbe benissimo per fare l'esterno tampone in questi mesi. Ma c'è un ma grosso come una casa: si può fare questa operazione che vorrebbe Chivu e la dirigenza? Difficile visto che il Psv ha detto chiaramente di no. Io faccio fatica a immaginare un cambio, non credo tanto alla cosa che se dovessero uscire dalla Champions direbbero di sì. Io credo che l'Inter debba trovare un'alternativa in fretta perché è vero che Dumfries tornerà, che Darmian è a disposizione, ma è anche vero che l'Inter si sta assumendo un rischio. Dirigenza ha fatto sempre cose con un certo tipo di criterio, ma ora si sta assumendo un rischio. Se si fa male Luis Henrique non sai cosa fare. Darmian avrà 20' di autonomia. Vuoi rischiare? Puoi farlo ma devi stare attento che se in una fase fondamentale. Luis Henrique sta crescendo, ma non sta facendo Hakimi e quella zona del campo ha bisogno di un innesto".