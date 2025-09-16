Su Sky Sport Beppe Bergomi ha analizzato il momento dell'Inter. L'ex capitano nerazzurro ha sottolineato quali sono i problemi della squadra e come provare a risolverli. "Inutile nasconderci, l’Inter, come tutte le squadre italiane, non è tra le favorite alla vittoria finale. Nessuna nostra squadra è al livello dei top club europei come City, Liverpool, Arsenal, Real, Barcellona, Psg e Bayern, e lo abbiamo visto anche in quest’ultimo mercato. Mentre tutte queste super potenze hanno speso centinaia di milioni e acquistato grandi giocatori, il club nerazzurro ha puntato su tanti giovani e sull’esperto Akanji. Confermarsi sarà quindi difficilissimo, ma negli ultimi anni l’Inter ci ha insegnato che nulla è impossibile".