Da sempre "Lo Zio". Bandiera nerazzurra, capitano dell'Inter dei record guidata da Giovanni Trapattoni, inossidabile, una sola maglia - quella nerazzurra - cucita sulla pelle. Giuseppe Bergomi è intervenuto nel podcast "Sweat Dreams" dove ha ripercorso la sua lunga carriera tra aneddoti e ricordi. Questa la sua TOP 11 dei compagni di squadra che ha avuto all'Inter:
fcinter1908 ultimora Bergomi: la TOP 11 dei compagni di squadra all’Inter. Attacco atomico per lo Zio
ultimora
Bergomi: la TOP 11 dei compagni di squadra all’Inter. Attacco atomico per lo Zio
Intervenuto nel podcast Sweat Dreams Giusppe Bergomi stila la sua TOP11 dell'Inter
Si comincia dal modulo: 4-2-3-1
Portiere
Walter Zenga. Portiere del gruppo storico dell'Inter dei record. Bandiera dell'Inter che con Bergomi ha alzato al cielo non solo il 13° scudetto ma due coppe Uefa prima di passare alla Sampdoria a fine stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA