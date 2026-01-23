Da sempre "Lo Zio". Bandiera nerazzurra, capitano dell'Inter dei record guidata da Giovanni Trapattoni, inossidabile, una sola maglia - quella nerazzurra - cucita sulla pelle. Giuseppe Bergomi è intervenuto nel podcast "Sweat Dreams" dove ha ripercorso la sua lunga carriera tra aneddoti e ricordi. Questa la sua TOP 11 dei compagni di squadra che ha avuto all'Inter: