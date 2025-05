Bergonzi: “Rigore Bisseck giusto. E ne manca un altro alla Lazio perché…”

"3 situazioni da rivedere in Inter-Lazio: contatto tra Dimarco e Castellanos al 60', Dimarco arriva a contatto con una spallata, con una spinta. Hanno valutato che Castellanos non sarebbe mai arrivato sulla palla, anche la spinta è leggera ma ho molti dubbi sull'intenzione di Dimarco che era di fermare Castellanos, per me ci poteva stare il rigore. Il 2-1 dell'Inter? Ci sono proteste della Lazio, Marusic va a terra ma non c'è fallo perché Thuram e Marusic si trattengono entrambi. Rigore Lazio? Chiffi è vicino ma non prende decisione, il gomito è largo, è fuori dalla figura del corpo ma soprattutto il braccio di Bisseck va verso il pallone. Onestamente, rivedendola al VAR, non si può far altro che fischiare il corretto calcio di rigore"