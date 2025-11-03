FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bergonzi: “Non è chiara occasione, giusto giallo a Bisseck. Casomai avrei dato rosso per…”

ultimora

Bergonzi: “Non è chiara occasione, giusto giallo a Bisseck. Casomai avrei dato rosso per…”

Bergonzi: “Non è chiara occasione, giusto giallo a Bisseck. Casomai avrei dato rosso per…” - immagine 1
Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha analizzato così gli episodi da moviola della partita vinta dall'Inter sul campo del Verona
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto alla Domenica Sportiva, Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha analizzato così gli episodi da moviola della partita vinta dall'Inter sul campo del Verona: "La situazione dell'ammonizione di Bisseck è difficile e di non chiara lettura anche per l'espertissimo Doveri: in questa situazione, in cui poteva starci anche la possibile occasione da rete, ma col braccio indica come per lui non sia chiara occasione da rete perché il pallone sta andando verso l'esterno dopo il contrasto.

Bergonzi: “Non è chiara occasione, giusto giallo a Bisseck. Casomai avrei dato rosso per…”- immagine 2

Per me ha valutato anche che l'attaccante era distante dalla porta, oltre che andare verso l'esterno. Io dico che non era una chiara occasione da rete, ma voglio andare oltre: l'intervento di Bisseck ha velocità, intensità e non prende mai e poi mai il pallone, esclusivamente le gambe dell'avversario.

Bergonzi: “Non è chiara occasione, giusto giallo a Bisseck. Casomai avrei dato rosso per…”- immagine 3
Getty Images

Se io sono sul terreno di gioco e vedo questa velocità e questa intensità e il giocatore andare dritto sulle gambe dell'avversario senza prendere la palla, io gli do il rosso per grave fallo di gioco. L'arbitro non ha mostrato il rosso per la chiara occasione da rete perché il pallone va verso l'esterno: è una decisione molto al limite. Era accettabile il rosso com'è accettabile il giallo: io avrei mostrato il rosso per l'intervento".

Leggi anche
Giallo a Bisseck, Adani smonta i complottisti: “Non è ultimo uomo, Sucic torna e può...
Gazzetta sicura: “Questo giocatore è ciò che l’Inter sogna di ottenere da Luis Henrique”

© RIPRODUZIONE RISERVATA