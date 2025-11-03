Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha analizzato così gli episodi da moviola della partita vinta dall'Inter sul campo del Verona

Marco Astori Redattore 3 novembre - 00:17

Intervenuto alla Domenica Sportiva, Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha analizzato così gli episodi da moviola della partita vinta dall'Inter sul campo del Verona: "La situazione dell'ammonizione di Bisseck è difficile e di non chiara lettura anche per l'espertissimo Doveri: in questa situazione, in cui poteva starci anche la possibile occasione da rete, ma col braccio indica come per lui non sia chiara occasione da rete perché il pallone sta andando verso l'esterno dopo il contrasto.

Per me ha valutato anche che l'attaccante era distante dalla porta, oltre che andare verso l'esterno. Io dico che non era una chiara occasione da rete, ma voglio andare oltre: l'intervento di Bisseck ha velocità, intensità e non prende mai e poi mai il pallone, esclusivamente le gambe dell'avversario.

Se io sono sul terreno di gioco e vedo questa velocità e questa intensità e il giocatore andare dritto sulle gambe dell'avversario senza prendere la palla, io gli do il rosso per grave fallo di gioco. L'arbitro non ha mostrato il rosso per la chiara occasione da rete perché il pallone va verso l'esterno: è una decisione molto al limite. Era accettabile il rosso com'è accettabile il giallo: io avrei mostrato il rosso per l'intervento".