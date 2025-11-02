FC Inter 1908
Serie A, la classifica: Inter seconda a -1 dal Napoli, 7 squadre in 5 punti

La squadra di Gasperini resta a 21 punti come l'Inter e viene raggiunta appunto dai rossoneri. Resta in testa da solo il Napoli
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Cade la Roma al Meazza contro il Milan e fallisce la chance di andare in vetta alla Serie A da sola: la squadra di Gasperini resta a 21 punti come l'Inter e viene raggiunta appunto dai rossoneri. Resta in testa da solo il Napoli a quota 22.

Serie A, la classifica: Inter seconda a -1 dal Napoli, 7 squadre in 5 punti- immagine 2
Getty Images

A 18 punti invece Bologna e Juventus dopo le vittorie contro Parma e Cremonese, a quota 17 c'è il Como di Fabregas: 7 squadre in 5 punti.

Ecco la classifica completa:

Serie A, la classifica: Inter seconda a -1 dal Napoli, 7 squadre in 5 punti- immagine 3

 

