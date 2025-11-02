Cade la Roma al Meazza contro il Milan e fallisce la chance di andare in vetta alla Serie A da sola: la squadra di Gasperini resta a 21 punti come l'Inter e viene raggiunta appunto dai rossoneri. Resta in testa da solo il Napoli a quota 22.
La squadra di Gasperini resta a 21 punti come l'Inter e viene raggiunta appunto dai rossoneri. Resta in testa da solo il Napoli
A 18 punti invece Bologna e Juventus dopo le vittorie contro Parma e Cremonese, a quota 17 c'è il Como di Fabregas: 7 squadre in 5 punti.
Ecco la classifica completa:
