Mauro Bergonzi ha analizzato attentamente l'episodio del rigore concesso al Napoli contro l' Inter . L'ex arbitro ha puntato il dito contro una serie di errori molto gravi, commessi dalla direzione di gara. "L'assistente numero uno si prende una gran bella responsabilità. Era distante dall'episodio, distante dal presunto contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo. Guardate Di Lorenzo: la gamba si allarga tantissimo, non per proteggere il pallone ma per andare a cercare un contatto", sottolinea Bergonzi mostrando le immagini dell'azione al rallentatore.

Quanti errori

"Il contatto tra i due è leggerissimo. Un gesto antisportivo questo, mi sarei aspettato che il Var richiamasse davanti al monitor il direttore di gara per fargli vedere questa gamba sinistra che si allarga in modo improprio a creare un inganno. Per me qua non è mai calcio di rigore e ci poteva stare il cartellino giallo per l'antisportività del giocatore del Napoli", aggiunge e conclude Bergonzi con decisione.