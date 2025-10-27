A due giorni di distanza continua a far discutere il rigore inesistente assegnato da Mariani al Napoli

Gianni Pampinella Redattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 09:28)

A due giorni di distanza continua a far discutere il rigore inesistente assegnato da Mariani al Napoli danneggiando l'Inter e rovinando una partita che fino a quel momento aveva regalato spettacolo ed emozioni.

"La prima conseguenza è che, con il bianchetto (o la gomma da cancellare) il designatore della serie A ha depennato il nome di Mariani, togliendolo dal possibile (probabile) raddoppio nel turno infrasettimanale. Troppo grave l’errore del Maradona. A fargli compagnia, anche l’assistente Bindoni, cui è mancato quell’attimo di lucidità per rimanere in silenzio. Lui, Bindoni, prima di rivederlo in campo passerà più di qualche giorno. Considerando che c’è la sosta per le Nazionali, se ne parlerà per fine novembre. Mariani, invece, sicuramente resterà fermo anche per la 10ª giornata, poi potrebbe tornare in B nel weekend successivo. Forse", si legge sul Corriere dello Sport.

"Le polemiche sollevate dall’Inter sul rigore concesso al Napoli hanno fatto scattare l’emergency room della CAN. Quello (e il rigore non visto per il chiaro braccio largo di Buongiorno sul tocco di Lautaro) hanno attirato l’attenzione di Rocchi e i suoi collaboratori più stretti, più di un giallo mancato. Anche se pure l’altro episodio lamentato dai nerazzurri è stato analizzato, trovando un’altra ombra. L’Inter si chiede come mai Gilmour - poi sanzionato nei minuti finali del primo tempo - non sia stato sanzionato per il fallo che commette un attimo dopo il fallo (con ammonizione) di Di Lorenzo (che in qualche maniera ha salvato il compagno). Ma torniamo al rigore".

"Il corto circuito è stato innescato dall’assistente Bindoni, che chiama il penalty a Mariani con ritardo, tanto che il fischio arriva 8” dopo il fatto. Lo avesse fischiato subito, l’arbitro, sarebbe stato differente. La valutazione sull’entità del rigore (leggerino, ino, ino, ino, per qualcuno della commissione da non rigore) non sarebbe cambiata, ma la percezione sì. Anche da un punto di vista del VAR, che in presenza di un contatto difficilmente “entra” nel processo decisionale. Il contatto, leggerissimo, c’è, questi sono i rigori che non piacciono a Rocchi, su tutte le furie. Per questo ha tolto Mariani da un possibile raddoppio, lo lascerà a riposo, poi lo riproporrà o da VAR o in B".

(Corriere dello Sport)