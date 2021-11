Berni: “Brozovic paragonabile a Pirlo. Conte al Tottenham? Sono convinto che…”

L’ex portiere di Inter e Lazio, Tommaso Berni, ha parlato a Radio Sportiva in vista del derby e non soltanto

L’ex portiere di Inter e Lazio, Tommaso Berni, ha parlato a Radio Sportiva in vista del derby e non solo: “Con Inzaghi ho speso anni bellissimi alla Lazio, ne sapeva di calcio e non mi ha stupito vederlo allenatore, sono contento per lui. Brozovic? È una persona fantastica, è sempre in movimento e non sappiamo come riesca a farlo visto che fisicamente non spicca. Per tecnica e personalità è paragonabile a Pirlo. L’Inter ora ha grande consapevolezza nei propri mezzi, ieri poteva stare 3-0 dopo mezz’ora. Conte al Tottenham? Grandissima sfida, lo vedo molto bene perché so di cosa è capace, ci vorrà del tempo ma sono convinto che è una grande scelta”.