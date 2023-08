Non solo Arnautovic in campo questa sera in Coppa Italia: Beto ha segnato nel 4-1 dell'Udinese. L'Inter osserva

Segna anche Beto nel 4-1 dell’Udinese in Coppa Italia e l’Inter osserva. Il portoghese è tra i giocatori monitorati dai nerazzurri per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi. Segnali positivi da Beto, autore del gol del momentaneo 2-1, proprio dopo il pareggio del Catanzaro. In campo questa sera in Coppa Italia anche Marko Arnautovic in Bologna-Cesena, un altro dei giocatori nel mirino dell’Inter.