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fcinter1908 ultimora Bezzi: “Allegri? Stavolta ha deluso. Milan inguardabile. L’Inter aveva fatto questo regalone…”

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Bezzi: “Allegri? Stavolta ha deluso. Milan inguardabile. L’Inter aveva fatto questo regalone…”

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi è tornato sulla sconfitta del Milan sul campo della Lazio
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Bezzi: “Allegri? Stavolta ha deluso. Milan inguardabile. L’Inter aveva fatto questo regalone…”- immagine 2
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi è tornato sulla sconfitta del Milan sul campo della Lazio. A proposito di Massimiliano Allegri, il giornalista è stato netto nel giudizio.

Bezzi: “Allegri? Stavolta ha deluso. Milan inguardabile. L’Inter aveva fatto questo regalone…”- immagine 3

"Stavolta ha deluso. Dopo che l'Inter aveva fatto questo regalone, ho visto un Milan inguardabile, che ha giocato nella maniera peggiore. Chi doveva dare di più in campo ha deluso profondamente. Non so perchè abbia sbagliato così tanto. La stagione resta importante, ma con la Lazio ha sbagliato completamente".

(TMW Radio)

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