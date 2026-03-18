Intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, Cristian Brocchi ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter. "Se l'Inter fosse stata in crisi seria, la partita con l'Atalanta l'avrebbe persa dopo aver subito il gol del pareggio. Invece è una squadra che ha carattere, secondo me stanno lottando e stanno venendo fuori in mezzo alle difficoltà dei giocatori importanti che le mancano".