Intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, Cristian Brocchi ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter. "Se l'Inter fosse stata in crisi seria, la partita con l'Atalanta l'avrebbe persa dopo aver subito il gol del pareggio. Invece è una squadra che ha carattere, secondo me stanno lottando e stanno venendo fuori in mezzo alle difficoltà dei giocatori importanti che le mancano".
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fcinter1908 ultimora Brocchi: “Inter squadra che ha carattere. Chivu? Mentre molti lo attaccano, io dico che…”
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Brocchi: “Inter squadra che ha carattere. Chivu? Mentre molti lo attaccano, io dico che…”
Intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, Cristian Brocchi ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter
"Cristian Chivu è sotto una grandissima pressione, ma paradossalmente mentre molti lo attaccano, io dico che sta tenendo botta".
"Io dico che è un allenatore che comunque alla sua prima esperienza, con tutte le difficoltà che ha perché lo vedi che sta un attimino, passami il termine interista, 'sbarellando', però dopo riesce comunque ad avere quella forza di dire andiamo avanti e facciamo".
(Radio Tv Serie A)
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