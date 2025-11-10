A parte la Roma: "Non è partita per fare campionato di testa, eppure è lì". Così Ottavio Bianchi - allenatore del primo scudetto del Napoli ed ex tecnico di Roma e Inter, ospite di Radio Anch'io Sport (Rai Radio 1) - ha commentato il durissimo sfogo di Antonio Conte nel post-partita della sconfitta subita dai campioni d'Italia a Bologna. Conte si affida ad un gruppo ristretto di giocatori, si fida poco del resto della rosa?

"In questo momento pensa che gli eventuali sostituti non siano all'altezza - la risposta di Bianchi -. È difficile che un allenatore di grande esperienza e valore come Conte non sappia utilizzare la panchina, evidentemente c'è qualcosa che non va. È un campionato all'insegna dell'equilibrio, ma non di grande livello", ha aggiunto l'ex tecnico. Che, sulla Roma con la miglior difesa della Serie A, ha aggiunto: "Di vecchi maestri ne ho avuti tanti e dicevano che la prima cosa è non prendere gol. Poi il golletto salta fuori. Alla lunga, però, puntare su un nucleo ristretto di giocatori può rappresentare un problema".