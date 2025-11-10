FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sabatini: “Fabregas un predestinato! Basta vedere giocare il Como per…”

ultimora

Sabatini: “Fabregas un predestinato! Basta vedere giocare il Como per…”

Sabatini: “Fabregas un predestinato! Basta vedere giocare il Como per…” - immagine 1
Parole al miele di Walter Sabatini su Cesc Fabregas, allenatore del Como: queste le dichiarazioni dell’ex dirigente a Viva el Futbol
Alessandro Cosattini Redattore 

Sabatini: “Fabregas un predestinato! Basta vedere giocare il Como per…”- immagine 2

Parole al miele di Walter Sabatini su Cesc Fabregas, allenatore del Como. Queste le dichiarazioni dell’ex dirigente a Viva el Futbol:

Sabatini: “Fabregas un predestinato! Basta vedere giocare il Como per…”- immagine 3
Getty Images

“Fabregas sta già facendo grandi cose. Ha una società che lo segue con grande rispetto, gli lascia scegliere i giocatori. Un predestinato Cesc, basta vedere giocare il Como: si vede che c’è un allenatore dietro”.

 

Leggi anche
Rambaudi: “Lazio? Certi errori ti condizionano. Perdere con l’Inter ci sta,...
Inter, Frattesi taglia il traguardo delle 100 presenze: “Uomo da momenti decisivi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA