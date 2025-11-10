Sabatini: “Fabregas un predestinato! Basta vedere giocare il Como per…”

Parole al miele di Walter Sabatini su Cesc Fabregas, allenatore del Como. Queste le dichiarazioni dell’ex dirigente a Viva el Futbol:
“Fabregas sta già facendo grandi cose. Ha una società che lo segue con grande rispetto, gli lascia scegliere i giocatori. Un predestinato Cesc, basta vedere giocare il Como: si vede che c’è un allenatore dietro”.
