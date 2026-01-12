"Mi sono divertito, Inter-Napoli mi è piaciuta. Partita intensa e corretta. Magari i due allenatori non saranno del tutto soddisfatti, sono molto esigenti. Ma da osservatore esterno è stato un bello spettacolo, con un buon ritmo, simile alle partite inglesi". Così Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto degli azzurri e doppio ex di Inter e Napoli, ospite di Radio Anch'io Sport, sul big-match scudetto di ieri sera a San Siro, finito in parità.