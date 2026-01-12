Le considerazioni del noto allenatore a proposito del big match giocato ieri sera a San Siro dai nerazzurri

Daniele Vitiello Redattore/inviato 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 21:46)

Il tecnico Pasquale Marino è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli. Qui le sue considerazioni dopo Inter-Napoli di ieri sera: "È stato uno spettacolo bellissimo per tutti, al di là dei colori. Spesso partite di questo livello diventano troppo tese e lo spettacolo ne risente, invece Inter e Napoli se la sono giocate fino alla fine cercando entrambe di vincere. È stato vero calcio, un match che ha divertito chi ama questo sport".

"Conte è sempre molto affamato, quasi assatanato nella voglia di vincere, e questo lo trasmette alla squadra. Nonostante una forte emergenza numerica, il Napoli non molla mai. Dall’altra parte l’Inter, negli scontri diretti e nelle partite più complicate, tende a sciogliersi un po’. Alla lunga il carattere dell’allenatore pesa sulle squadre. Scudetto? Secondo me, per qualità degli organici, Inter e Napoli sono le squadre più complete. Milan forse può inserirsi, mentre per Juve e Roma sarebbe una sorpresa arrivare fino in fondo. La continuità che stanno mostrando Inter e Napoli è difficile da replicare.

Espulsione di Conte? Sono momenti di adrenalina pura. Il pestone c’è, il rigore ci può stare, ma il nervosismo nasce dalle valutazioni diverse che si vedono ogni settimana. A volte episodi simili vengono giudicati in modo opposto. Capisco la reazione di Conte, fa parte del carattere e del momento. La cosa importante è che il Napoli ha reagito subito, non aveva voglia di perdere e ha dimostrato ancora una volta di non arrendersi mai".