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fcinter1908 ultimora Bianchi: “Scudetto? Fino alla fine il Napoli ci può credere, ecco perché. Italia? Una volta…”

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Bianchi: “Scudetto? Fino alla fine il Napoli ci può credere, ecco perché. Italia? Una volta…”

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Intervenuto ai microfoni di Sportpaper, Ottavio Bianchi ha parlato della lotta scudetto
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Conte Napoli
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di Sportpaper, Ottavio Bianchi ha parlato della lotta scudetto. Per l'allenatore ancora nulla è deciso. “Fino alla fine il Napoli ci può credere poiché non c’è mai nulla di scontato perché in primavera di solito ci sono dei cambiamenti. Poi è un momento difficile perché basta che si fanno male i giocatori importanti poi è complicato. È una volata finale senza ancora nessun vincitore”.

Bianchi: “Scudetto? Fino alla fine il Napoli ci può credere, ecco perché. Italia? Una volta…”- immagine 3

Che consiglio vuole dare ai giocatori dell’Italia?

—  

Io mi auguro che si possa andare al Mondiale, anche perché se non si dovesse andare sarebbe veramente particolare rimanere fuori per tre volte consecutive e non voglio neanche pensarci e i problemi ci sono. Una volta l’Italia era dentro le prime 4 senza problemi”.

(Sportpaper)

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