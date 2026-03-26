Intervenuto ai microfoni di Sportpaper, Ottavio Bianchi ha parlato della lotta scudetto. Per l'allenatore ancora nulla è deciso. “Fino alla fine il Napoli ci può credere poiché non c’è mai nulla di scontato perché in primavera di solito ci sono dei cambiamenti. Poi è un momento difficile perché basta che si fanno male i giocatori importanti poi è complicato. È una volata finale senza ancora nessun vincitore”.