Il momento tanto atteso è arrivato: la Nazionale a Bergamo si gioca l'accesso alla finale dei playoff per accedere al Mondiale 2026, di fronte c'è l'Irlanda del Nord. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida, vediamo di seguito le scelte del commissario tecnico dell'Italia Gennaro Gattuso per gli Azzurri.
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fcinter1908 ultimora Nazionale, la formazione ufficiale con l’Irlanda del Nord: tre interisti dal 1′, la scelta su Bastoni
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Nazionale, la formazione ufficiale con l’Irlanda del Nord: tre interisti dal 1′, la scelta su Bastoni
La Nazionale a Bergamo si gioca l'accesso alla finale dei playoff per accedere al Mondiale 2026, di fronte c'è l'Irlanda del Nord: ecco le formazioni ufficiali
Sono tre gli interisti che giocano dal 1' alla fine: ce la fa Bastoni, che parte titolare al centro della difesa. Dall'inizio anche Barella e Dimarco, mentre parte fuori Pio Esposito.
LA FORMAZIONE UFFICIALE: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Retegui, Kean.
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