FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Nazionale, la formazione ufficiale con l’Irlanda del Nord: tre interisti dal 1′, la scelta su Bastoni

ultimora

Nazionale, la formazione ufficiale con l’Irlanda del Nord: tre interisti dal 1′, la scelta su Bastoni

Nazionale, la formazione ufficiale con l’Irlanda del Nord: tre interisti dal 1′, la scelta su Bastoni - immagine 1
La Nazionale a Bergamo si gioca l'accesso alla finale dei playoff per accedere al Mondiale 2026, di fronte c'è l'Irlanda del Nord: ecco le formazioni ufficiali
Alessandro Cosattini Redattore 

Nazionale, la formazione ufficiale con l’Irlanda del Nord: tre interisti dal 1′, la scelta su Bastoni- immagine 2
Foto figc.it

Il momento tanto atteso è arrivato: la Nazionale a Bergamo si gioca l'accesso alla finale dei playoff per accedere al Mondiale 2026, di fronte c'è l'Irlanda del Nord. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida, vediamo di seguito le scelte del commissario tecnico dell'Italia Gennaro Gattuso per gli Azzurri.

Nazionale, la formazione ufficiale con l’Irlanda del Nord: tre interisti dal 1′, la scelta su Bastoni- immagine 3
Getty Images

Sono tre gli interisti che giocano dal 1' alla fine: ce la fa Bastoni, che parte titolare al centro della difesa. Dall'inizio anche Barella e Dimarco, mentre parte fuori Pio Esposito.

LA FORMAZIONE UFFICIALE: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Retegui, Kean.

Leggi anche
Criscitiello: “Il nuovo Yamal gioca in Serie D in Italia: segnatevi questo nome!”
Totti si sbilancia: “Ecco chi è il giovane più forte oggi in Serie A”

© RIPRODUZIONE RISERVATA