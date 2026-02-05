E questo anche se le forze sono limitate e anche a costo di ritrovarsi alla fine della fiera con un pugno di mosche. Chi ha paura e punta il dito perché “così ci tocca giocare troppe partite”, avrebbe paura e punterebbe il dito anche se fosse in corsa per un’unica competizione (“ecco, ci è rimasto solo questo… e ora?”). Chi ha paura, ha paura in ogni caso. Chivu no, vive senza ansie, pur sapendo di non avere certezze su come andranno le cose.