“Cioè, arriviamo in semifinale e c’è una critica? Io non capisco proprio più un cazzo di calcio”. Cristian Chivu risponde in maniera diretta a tutti coloro che vivono nel costante terrore di quel che può accadere “domani”. Compito di un allenatore ad alto livello e della sua squadra è provare a vincere ogni singola partita.
Biasin: “Anno scorso ha traumatizzato tifosi Inter, ma Chivu vive senza ansie e risponde a…”
E questo anche se le forze sono limitate e anche a costo di ritrovarsi alla fine della fiera con un pugno di mosche. Chi ha paura e punta il dito perché “così ci tocca giocare troppe partite”, avrebbe paura e punterebbe il dito anche se fosse in corsa per un’unica competizione (“ecco, ci è rimasto solo questo… e ora?”). Chi ha paura, ha paura in ogni caso. Chivu no, vive senza ansie, pur sapendo di non avere certezze su come andranno le cose.
Il finale della passata stagione ha fisiologicamente “traumatizzato” tanti tifosi dell’Inter, ma l’idea di un allenatore e di un gruppo che ci provano su tutti i fronti è esattamente quello che ci si dovrebbe augurare sempre. Anche solo perché, banalmente, significa poter vedere più spesso la propria squadra del cuore in campo". Questo il pensiero di Fabrizio Biasin, giornalista, in merito alle dichiarazioni di ieri di Cristian Chivu in merito ai tanti impegni che attendono l'Inter da qui a fine stagione.
