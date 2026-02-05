FC Inter 1908
Sabatini: “Chivu ieri ha fatto una magia! E sarà l’allenatore dell’Inter per i prossimi…”

Walter Sabatini, dirigente sportivo, nel corso del suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, ha commentato così la vittoria dell'Inter di ieri
Marco Astori
Marco Astori 

Walter Sabatini, dirigente sportivo, nel corso del suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, ha commentato così la vittoria dell'Inter di ieri contro il Torino in Coppa Italia: "Ieri sera è stata la certificazione della qualità di Chivu. Sarà l’allenatore dell’Inter per i prossimi cinque anni.

Getty Images

Ha fatto una magia anche verso la società, è un allenatore che lavora con e per la società. Il calcio si fa così. L’allenatore insieme, non l’allenatore contro cecchino del club.

Getty Images

La sua è stata una prova di coraggio: ha fatto turn-over, ha fatto giocare i ragazzi, si è preso una grande responsabilità. Mi ha sorpreso e testimonia definitivamente che l’under 23 è un toccasana per il calcio".

