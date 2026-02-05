Walter Sabatini , dirigente sportivo, nel corso del suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, ha commentato così la vittoria dell'Inter di ieri contro il Torino in Coppa Italia: "Ieri sera è stata la certificazione della qualità di Chivu. Sarà l’allenatore dell’Inter per i prossimi cinque anni.

Ha fatto una magia anche verso la società, è un allenatore che lavora con e per la società. Il calcio si fa così. L’allenatore insieme, non l’allenatore contro cecchino del club.

La sua è stata una prova di coraggio: ha fatto turn-over, ha fatto giocare i ragazzi, si è preso una grande responsabilità. Mi ha sorpreso e testimonia definitivamente che l’under 23 è un toccasana per il calcio".