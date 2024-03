Fabrizio Biasin, giornalista, ha voluto ricordare quando l'ex difensore di Parma e Atalanta disse no al Tottenham per rimanere in nerazzurro: "Alessandro Bastoni un paio di anni fa era corteggiatissimo dal Tottenham di Conte. Gli offrivano più grano e la possibilità di giocare in Premier. Ha detto “No, grazie, sto bene all’Inter”. Ci sono tanti giocatori “forti”, non tutti sanno proteggere la propria carriera"