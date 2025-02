L'Inter non si è tirata indietro. Inzaghi ha schierato i giocatori che stanno giocando meno e ha spiegato che alcuni di loro non sono neanche al meglio ma si sono messi comunque a disposizione, come Taremi e Frattesi. La vittoria con la Lazio aggiunge due gare al giù fitto calendario dei nerazzurri che si disputeranno contro il Milan, a inizio (1 o 2) e a fine aprile (22 o 23). Ma tant'è.

Come rileva Fabrizio Biasin: «L’Inter gioca una partita di carattere, si guadagna la semifinale di Coppa Italia e dimostra con i fatti che “vogliamo mettercela tutta in tutte le competizioni” non è una frase fatta. Il calendario è un casino, ma è un bel casino. Grande grande gruppo», ha scritto il giornalista per commentare la vittoria in Coppa Italia dei nerazzurri.