La morte di Papa Francesco ha portato al rinvio delle gare che si dovevano giocare a Pasquetta, nel giorno della sua morte, e di quelle del sabato, quando a Roma verranno celebrati i suoi funerali. Così, l'ennesimo rinvio in Serie A dovuto a cause esterne porta alla riflessione. Fabrizio Biasin scrive: "Per rendersi conto che il moderno calendario del calcio non è più sostenibile non era necessario attendere la scomparsa del Papa, ma è andata esattamente così", ha scritto il giornalista. E non si riferisce solo a Inter-Roma.