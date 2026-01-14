FC Inter 1908
Durante il podcast Elastici, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell'infortunio del centrocampista turco durante Inter-Napoli
Durante il podcast Elastici, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell'infortunio del centrocampista turco Calhanoglu durante Inter-Napoli:

"Calhanoglu se tutto va bene rientra contro la Juve a metà febbraio. Chivu sa cosa lo aspetta, un aiuto dal mercato potrebbe fare al caso suo. Asllani è in cerca di casa, faccio fatica a immaginare che possa tornare visto che lo hai lasciato partire in estate perché non lo consideravi all'altezza. Farlo tornare solo perché si è fatto male Calhanoglu mi sembrerebbe una cosa non corretta nei suoi e nei tuoi confronti visto che credo che tu abbia bisogno di qualcos'altro". 

