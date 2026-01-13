FC Inter 1908
Coppa Italia, clamoroso all’Olimpico: il Torino elimina la Roma 3-2! Ai quarti l’Inter

Clamoroso allo Stadio Olimpico: il Torino di Marco Baroni elimina agli ottavi di finale la Roma di Gian Piero Gasperini
Marco Astori
Marco Astori 

Clamoroso allo Stadio Olimpico: il Torino di Marco Baroni elimina agli ottavi di finale la Roma di Gian Piero Gasperini in una partita pirotecnica finita 3-2.

Apre le danze Che Adams con un bel destro dal limite dell'area nel primo tempo: ad inizio secondo pareggia la partita Hermoso, ma lo scozzese riporta avanti i granata. A pareggiare ci pensa il giovanissimo Arena, classe 2009: ma a decidere la gara è la rete di Ilkhan nei minuti finali. Saranno quindi i granata gli avversari dell'Inter ai quarti di finale.

