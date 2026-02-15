FC Inter 1908
Biasin: “Capisco come ci si sente perché all’Inter è costato uno scudetto. In quell’occasione…”

Il giornalista commenta le polemiche che da ore accompagnano Inter-Juve per l'espulsione di Kalulu
Il giorno dopo Inter-Juve, continua a far discutere l'espulsione di Kalulu che ha lasciato in dieci i bianconeri. Polemiche roventi che vanno avanti da ore e che sui social il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato rievocando i torti subiti dall'Inter la scorsa stagione e che costarono lo scudetto.

"Capisco perfettamente come ci si sente dopo un fatto di campo come quello di ieri: è frustrante e fa terribilmente arrabbiare. E lo capisco benissimo perché è costato uno scudetto all’Inter meno di un anno fa (e in quell’occasione, tra l’altro, il Var poteva pure intervenire)".

