Il giorno dopo Inter-Juve, continua a far discutere l'espulsione di Kalulu che ha lasciato in dieci i bianconeri. Polemiche roventi che vanno avanti da ore e che sui social il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato rievocando i torti subiti dall'Inter la scorsa stagione e che costarono lo scudetto.
Il giornalista commenta le polemiche che da ore accompagnano Inter-Juve per l'espulsione di Kalulu
"Capisco perfettamente come ci si sente dopo un fatto di campo come quello di ieri: è frustrante e fa terribilmente arrabbiare. E lo capisco benissimo perché è costato uno scudetto all’Inter meno di un anno fa (e in quell’occasione, tra l’altro, il Var poteva pure intervenire)".
