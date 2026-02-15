Il Sassuolo di Fabio Grosso porta a casa una vittoria importantissima per la classifica dalla trasferta di Udine. I neroverdi hanno battuto per 2-1 i bianconeri, in rimonta dopo lo svantaggio iniziale per il gol di Solet.

Di Pinamonti e Laurienté i gol per gli emiliani, in uno scatto d’orgoglio a inizio ripresa che ha ribaltato gli equilibri della gara. Annullato anche il 2-2 dei friulani a Bertola per un tocco di mano ravvisato dal VAR. La squadra di Grosso con questa vittoria ha raggiunto quella di Runjaic a quota 32.