Continuano a farsi sempre più insistenti le voci sul futuro di Simone Inzaghi , corteggiato dall'Al Hilal, che ha pronta una proposta monstre per convincerlo a lasciare l'Inter a fine stagione. Alcuni media parlano addirittura di accordo già raggiunto tra le parti.

Notizia smentita però da Fabrizio Biasin: "Inzaghi non ha accordi con alcun club e al momento ha una sola priorità: la partita di Monaco. Dopo la finale di Champions allenatore e dirigenti nerazzurri si troveranno per trovare l’intesa - contratto, mercato, obiettivi - necessaria per andare avanti insieme".