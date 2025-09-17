FC Inter 1908
fcinter1908 ultimora Biasin: “Inter, tanti chiedono una mossa a Chivu. Ma lui non è sciocco e ha ragione da vendere”

Biasin: “Inter, tanti chiedono una mossa a Chivu. Ma lui non è sciocco e ha ragione da vendere”

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato anche della situazione portieri, in casa Inter. In tanti, infatti, chiedono un avvicendamento
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato anche della situazione portieri, in casa Inter. In tanti, infatti, chiedono un avvicendamento tra Sommer, autore di una prestazione non troppo esaltante a Torino contro la Juventus, e Josep Martinez. Biasin risponde così:

Getty Images

"Yann Sommer contro la Juve ha giocato una pessima partita, ci vuole poco per capirlo. Pepo Martinez, suo vice, merita certamente un’occasione (del resto è costato 15 milioni). Molti chiedono “la stangata” per il primo in favore del secondo. Non capiterà stasera e Chivu a tal proposito è stato chiarissimo: “Non abbandono un mio giocatore solo perché lo chiede il popolo”. Ha ragione da vendere, non si abbandona un giocatore per una partita sbagliata, soprattutto se la questione nasce a livello mediatico con la sola esigenza di individuare un colpevole e darlo in pasto alla gente".

Getty Images

"Una pratica barbara e stucchevole. Sommer ha toppato la partita dell’Allianz ma resta un ottimo portiere e Chivu prenderà le decisioni giuste senza farsi influenzare da chi fa “pollice verso” come se fosse al Colosseo. Pensare che il destino di una squadra dipenda dalle prestazioni di un singolo è sciocco e Chivu… è tutto tranne che sciocco".

(Fonte: TMW)

