"Yann Sommer contro la Juve ha giocato una pessima partita, ci vuole poco per capirlo. Pepo Martinez, suo vice, merita certamente un’occasione (del resto è costato 15 milioni). Molti chiedono “la stangata” per il primo in favore del secondo. Non capiterà stasera e Chivu a tal proposito è stato chiarissimo: “Non abbandono un mio giocatore solo perché lo chiede il popolo”. Ha ragione da vendere, non si abbandona un giocatore per una partita sbagliata, soprattutto se la questione nasce a livello mediatico con la sola esigenza di individuare un colpevole e darlo in pasto alla gente".