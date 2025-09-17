Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro della panchina dell'Inter

Marco Astori Redattore 17 settembre - 09:56

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro della panchina dell'Inter: "Ho raccontato come la posizione di Chivu non fosse a rischio dopo la sconfitta con la Juve, l'Inter si è compattata con lui e non ha contattato altri nonostante si parlasse di un ritorno di Jose Mourinho.

Non c'è stato alcun passaggio per informarsi sulla sua situazione: lui a chi gli sta vicino ha espresso il desiderio di tornare ad allenare il prima possibile. E adesso è ad un passo dalla panchina del Benfica: durante la notte sono partiti i contatti e lui ha dato apertura totale, ci si aspetta che l'accordo venga definito già oggi. Mourinho-Inter è un discorso mai decollato dal punto di vista dei contatti e rischia di morire ancor prima di nascere.

Confermo al 100% che l'Inter non ha avuto contatti con nessun allenatore in questa settimana dopo la sconfitta contro la Juventus. Chivu ha poi dichiarato di voler confermare Sommer: a noi non è mai risultato che avesse mai pensato di mettere Martinez, è un discorso mai veramente decollato. Ha stima di lui, ma Chivu non ha mai voluto creare un problema Sommer: ecco perché il discorso Martinez non è decollato".