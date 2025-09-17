FC Inter 1908
Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro della panchina dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro della panchina dell'Inter: "Ho raccontato come la posizione di Chivu non fosse a rischio dopo la sconfitta con la Juve, l'Inter si è compattata con lui e non ha contattato altri nonostante si parlasse di un ritorno di Jose Mourinho.

Non c'è stato alcun passaggio per informarsi sulla sua situazione: lui a chi gli sta vicino ha espresso il desiderio di tornare ad allenare il prima possibile. E adesso è ad un passo dalla panchina del Benfica: durante la notte sono partiti i contatti e lui ha dato apertura totale, ci si aspetta che l'accordo venga definito già oggi. Mourinho-Inter è un discorso mai decollato dal punto di vista dei contatti e rischia di morire ancor prima di nascere.

Confermo al 100% che l'Inter non ha avuto contatti con nessun allenatore in questa settimana dopo la sconfitta contro la Juventus. Chivu ha poi dichiarato di voler confermare Sommer: a noi non è mai risultato che avesse mai pensato di mettere Martinez, è un discorso mai veramente decollato. Ha stima di lui, ma Chivu non ha mai voluto creare un problema Sommer: ecco perché il discorso Martinez non è decollato".

