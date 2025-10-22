FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Chivu? Dico che ha avuto questo enorme merito. E lo spogliatoio avrebbe potuto…”

ultimora

Biasin: “Chivu? Dico che ha avuto questo enorme merito. E lo spogliatoio avrebbe potuto…”

Biasin: “Chivu? Dico che ha avuto questo enorme merito. E lo spogliatoio avrebbe potuto…” - immagine 1
Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha fatto alcune considerazioni sull'Inter dopo la netta vittoria per 4-0 in Belgio
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha fatto alcune considerazioni sull'Inter dopo la netta vittoria per 4-0 in Belgio contro l'Union St.Gilloise:

Biasin: “Chivu? Dico che ha avuto questo enorme merito. E lo spogliatoio avrebbe potuto…”- immagine 2
Getty

"Per Chivu siamo a sette vittorie di fila. E non c’è molto da aggiungere: con solo 13 panchine da allenatore a referto ha avuto l’enorme merito di farsi capire da uno spogliatoio che avrebbe tranquillamente potuto respingerlo. Bravissimo".

Biasin: “Chivu? Dico che ha avuto questo enorme merito. E lo spogliatoio avrebbe potuto…”- immagine 3
Getty

"E poi Pio Esposito: Esordio in Serie A, esordio in Champions, esordio in Nazionale, primo gol in Serie A, primo gol in Nazionale, primo gol in Champions. Pio Esposito, un discreto momento".

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Ts – Gilloise-Inter, pagelle: Lautaro sontuoso. De Vrij male. Chivu? La sensazione…
Roma, Menez: “L’1-2 contro la Samp? Ci fu una lite nello spogliatoio. Ranieri si incazzò...

© RIPRODUZIONE RISERVATA