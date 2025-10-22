Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha fatto alcune considerazioni sull'Inter dopo la netta vittoria per 4-0 in Belgio contro l'Union St.Gilloise:
Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha fatto alcune considerazioni sull'Inter dopo la netta vittoria per 4-0 in Belgio
"Per Chivu siamo a sette vittorie di fila. E non c’è molto da aggiungere: con solo 13 panchine da allenatore a referto ha avuto l’enorme merito di farsi capire da uno spogliatoio che avrebbe tranquillamente potuto respingerlo. Bravissimo".
"E poi Pio Esposito: Esordio in Serie A, esordio in Champions, esordio in Nazionale, primo gol in Serie A, primo gol in Nazionale, primo gol in Champions. Pio Esposito, un discreto momento".
(Fonte: TMW)
