Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Fabrizio Biasin ha commentato l'indiscrezione secondo cui Cristian Chivu avrebbe alzato la voce nello spogliatoio dopo la brutta prestazione dell'Inter contro il Kairat. "Chivu ha fatto bene ad alzare un po' la voce in spogliatoio, perché una squadra come l'Inter, con la sua esperienza, non può permettersi di abbassare la guardia mai, neanche con una squadra come il Kairat".