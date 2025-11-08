FC Inter 1908
Biasin: “Chivu ha fatto bene ad alzare la voce nello spogliatoio. Una squadra come l’Inter…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, il giornalista è tornato sulla brutta prestazione dell'Inter contro il Kairat
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Fabrizio Biasin ha commentato l'indiscrezione secondo cui Cristian Chivu avrebbe alzato la voce nello spogliatoio dopo la brutta prestazione dell'Inter contro il Kairat. "Chivu ha fatto bene ad alzare un po' la voce in spogliatoio, perché una squadra come l'Inter, con la sua esperienza, non può permettersi di abbassare la guardia mai, neanche con una squadra come il Kairat".

Il giornalista parla poi dello stadio del Como: "Il Sinigaglia è un rudere, c'è una proprietà straniera vuol rifare non solo lo stadio, ma il quartiere. La volontà del sindaco c'è, ma sappiamo come funziona: rischia che si prende la responsabilità, sbaglia una virgola e gli arriva l'avviso di garanzia".

(Tutti Convocati)

