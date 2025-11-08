Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu

Marco Astori Redattore 8 novembre - 12:30

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu: "Chi al calcio brutto non era abituata era l’Inter. E adesso l’Inter è finalmente brutta, e vincente.

Nel senso che con Inzaghi, ma anche poi con Chivu, non c’era verso di poter vincere una partita giocando male o demeritando. L’Inter era condannata comunque a fare meglio. Tra Verona e Kairat è stata prima brutta e fortunata, per quanto determinata, e poi arruffona e distratta, per quanto produttiva.

In tempi non troppo lontani non avrebbe vinto né una né l’altra partita. Riuscirci è a suo modo un buon segnale, sempre che contro la Lazio, e poi il derby, e l’Atletico etc, capisca che la vacanza è finita".