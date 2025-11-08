FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Palmeri: “Inter finalmente brutta: ma giocando male vince. Ma ora capisca che…”

ultimora

Palmeri: “Inter finalmente brutta: ma giocando male vince. Ma ora capisca che…”

Palmeri: “Inter finalmente brutta: ma giocando male vince. Ma ora capisca che…” - immagine 1
Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu: "Chi al calcio brutto non era abituata era l’Inter. E adesso l’Inter è finalmente brutta, e vincente.

Palmeri: “Inter finalmente brutta: ma giocando male vince. Ma ora capisca che…”- immagine 2
Getty

Nel senso che con Inzaghi, ma anche poi con Chivu, non c’era verso di poter vincere una partita giocando male o demeritando. L’Inter era condannata comunque a fare meglio. Tra Verona e Kairat è stata prima brutta e fortunata, per quanto determinata, e poi arruffona e distratta, per quanto produttiva.

Palmeri: “Inter finalmente brutta: ma giocando male vince. Ma ora capisca che…”- immagine 3
Getty

In tempi non troppo lontani non avrebbe vinto né una né l’altra partita. Riuscirci è a suo modo un buon segnale, sempre che contro la Lazio, e poi il derby, e l’Atletico etc, capisca che la vacanza è finita".

Leggi anche
Sneijder: “Chivu leader e gentiluomo. All’Ajax ci guidava. Sono sicuro che sarà...
Mazzola compie gli anni, l’Inter: “La maglia nerazzurra una seconda pelle. Auguri,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA