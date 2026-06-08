Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva nel corso del programma 'Microfono aperto', Fabrizio Biasin ha parlato della straordinaria stagione del Como di Cesc Fabregas . Per il giornalista il modello del club lariano è da copiare.

"Inutile invocare la Superlega. Il Como in Champions non è un danno, ma un modello da copiare: spendono bene, crescono all'estero e meritano il posto sul campo. Le grandi che falliscono devono fare autocritica: hanno investito più del Como, ma lo hanno fatto male".