Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva nel corso del programma 'Microfono aperto', Fabrizio Biasin ha parlato della straordinaria stagione del Como di Cesc Fabregas. Per il giornalista il modello del club lariano è da copiare.
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fcinter1908 ultimora Biasin: “Como in Champions non un danno, ma modello da copiare. Le big che falliscono devono…”
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Biasin: “Como in Champions non un danno, ma modello da copiare. Le big che falliscono devono…”
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista ha parlato del progetto del club lombardo
"Inutile invocare la Superlega. Il Como in Champions non è un danno, ma un modello da copiare: spendono bene, crescono all'estero e meritano il posto sul campo. Le grandi che falliscono devono fare autocritica: hanno investito più del Como, ma lo hanno fatto male".
(Radio Sportiva)
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