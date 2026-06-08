"Cristian ti entra nel cuore, i nerazzurri avevano bisogno di lui. Ha protetto la squadra e cambiato quando doveva", dice Bergomi su Chivu

Matteo Pifferi Redattore 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 11:08)

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Intervenuto alla Milano Football Week, Beppe Bergomi ha parlato così di Inter dopo il double conquistato dai nerazzurri con Chivu in panchina:

«Cristian ti entra nel cuore, i nerazzurri avevano bisogno di lui. Ha protetto la squadra e cambiato quando doveva. I suoi giocatori hanno i giusti principi, ma il prossimo anno sarà ancora più complicato».

Su Lautaro «È il terzo miglior marcatore nella storia del club con 175 gol. Meazza comanda a 284. Neanche Altobelli è riuscito a superarlo. Lautaro può farcela».

Bisseck e Palestra «Bisseck è una delle sorprese, adesso lo vogliono ovunque in Europa». Palestra al posto di Dumfries? È più simile ad Hakimi che all’olandese: tecnico, bravo nell’uno contro uno, pure a dribblare. Può fare anche l’esterno alto, deve solo crescere in assist e gol».

Anno prossimo — «Sono curioso di vedere come si comporteranno Roma e Como in Champions. Per migliorarsi, Milan e Juventus non devono partire con l’idea di vincere il campionato».