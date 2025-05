La botta contro la Lazio non è ancora stata assorbita e non potrebbe essere altrimenti. A un bel punto sembrava davvero che il sorpasso all’ultima curva stesse prendendo forma. Poi la Lazio ha trovato il pareggio e il sogno scudetto si è disintegrato davanti agli occhi di tutti i tifosi nerazzurri. Tristezza, delusione, amarezza, pessimismo, fastidio. E va bene. Poi però basta. Cos’è tutto ‘sto mortorio? Oh, stiamo pur sempre parlando della squadra che tra una manciata di giorni giocherà la partita più importante del calcio per club, quella che può consegnarti alla storia e, a prescindere, ti concede la vetrina più bella che c’è. L’amarezza è comprensibile, ma ora è il caso di invertire la rotta ed evitare di pensare a faccende di altro genere, il futuro di Inzaghi per esempio. L’Arabia è una balla clamorosa? No, non lo è. Può capitare che qualcuno bussi alla sua porta o che lo abbia già fatto? Certo che sì. Ma in questo momento quanto conta? Esiste solo una risposta: “Pensiamo alla finale di Monaco”. E anche ai 90’ di Como, dove forse mancherà Lautaro. Ma chi lo sa…