Cruciani: "Anche secondo me giudicare un allenatore sull'esito di uno scudetto in volata non ha senso, però c'è un fatto: l'Inter ha fatto molti meno punti rispetto all'anno scorso, tre anni fa ha perso col Milan come conosciamo, ha sicuramente la rosa più importante a livello di qualità. E se a fine stagione non dovesse andare a dama, si finisce con zero titoli: questo per un tifoso significa stagione molto deludente. Arrivare secondo in Champions e in campionato, uscire in Coppa Italia e perdere la Supercoppa così è considerato dai tifosi come un qualcosa di molto deludente. E si attribuisce la principale responsabilità, anche se non è così, al condottiero. Poi io adoro Inzaghi, per me è straordinario e lo vorrei centomila volte: io sto fotografando la realtà".